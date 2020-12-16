Происшествие произошло в Новобелицком районе областного центра в утренний час.
– Автомобиль Skoda Octavia под управлением 71-летнего водителя проехал на красный свет светофора, не пропустив двух пешеходов 23 и 42 лет. Они пересекали проезжую часть по обозначенному переходу, для них горел зеленый свет светофора. Оба получили травмы и были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, – рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле пожилой водитель проехал на красный свет и сбил двух пешеходов
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