В Гомеле пожарный извещатель спас жизни молодой матери и ее новорожденного сына

Возгорание в одной из трех квартир одноэтажного дома в Советском районе произошло глубокой ночью. Сигнал о бедствии подали два АПИ, установленные в прошлом году. 26-летняя мама с маленьким ребенком поспешила покинуть жилье.
С пожаром справились спасатели, которые были вызваны на место происшествия. Огонь повредил потолочное покрытие. Две смежные квартиры, в которых никто не проживает, не пострадали.
– Рассматриваемая версия возгорания – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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