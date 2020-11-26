Таблички памяти Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны Дмитрия Пенязькова и Григория Денисенко появились на жилых домах в микрорайоне новостроек Шведская Горка. Там их именами названы улицы. Таблички обращают на это внимание, свидетельствуют о людях, которые оставили яркий след в истории Великой Отечественной войны и города.
У обоих героев насыщенная военная биография. Дмитрий Никандрович Пенязьков – уроженец Гомеля. Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Беларусь, Польшу. В апреле 1945-го форсировал Одер. При взятии безымянной высоты в районе Штецена первым достиг ее вершины, водрузил Красное знамя.
Григорий Кириллович Денисенко – уроженец Украины, авиатор, наносил удары по врагу с воздуха. После войны во время службы в ВВС судьба свела его с Юрием Гагариным. Первый космонавт вспоминал о нем, незаурядном начальнике аэроклуба, в своей знаменитой книге «Дорога в космос».
Оба Героя Советского Союза были очень скромными в жизни, доброжелательными и жизнерадостными. Тяжелые испытания, которые выпали их поколению, научили ценить каждое мгновение мирной жизни. Об этом говорили участники мероприятия по случаю установления памятных табличек. Оно приурочено к 77-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: newsgomel.by
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В Гомеле появились таблички памяти Героев Советского Союза
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