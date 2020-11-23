В связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией практически во всех регионах страны в последнее время ввели масочный режим. Гомельские перевозчики – автобусные парки № 1 и № 6 «Гомельоблавтотранса» внесли свою инициативу в дело агитации за важный аксессуар безопасности. На маршрут № 17 вышли автобусы с призывом «Надень маску!».
Надпись размещена под лобовым стеклом, а сами маски изображены на дверях при входе. Говорят, что они со световозвращающими элементами, так что будут заметны и в темное время суток. На другой стороне автобусов – также полезная информация на весьма злободневную сегодня тему.
Транспортники с самого начала эпидемии включились в профилактическую работу с помощью листовок, аудиороликов и видеороликов и идут в этом плане дальше, стараются проявить креатив, чтобы обратить внимание пассажиров. Они также непосредственно участвуют в обеспечении мер безопасности: регулярно проводится дезинфекция общественного транспорта, средствами защиты обеспечен персонал, ведь это автобусы и троллейбусы – места массового скопления людей.
Фото: gp.by
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В Гомеле появились автобусы, призывающие надеть маску
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