В Гомеле подарили горожанам детский городок

Обладателями детского городка в областном центре стали жильцы одного из дворов по улице Свиридова в Железнодорожном районе.

Как рассказала Татьяна, мама семилетнего мальчика, чтобы поиграть с сыном ей и другим родителям, имеющим детей дошкольного и младшего школьного возраста, приходилось ходить в соседний двор. Благодаря депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталию Уткину, бизнесмену Самвелу Айрапетяну, активистам Железнодорожной районной организации Гомеля РОО «Белая Русь» они будут играть теперь в своем дворе.

Здесь появился детский городок из качелей, горки и песочницы. Инициаторы все установили сами, привели в рабочее состояние, более того отремонтировали и покрасили другие обветшавшие объекты для отдыха и времяпровождения. Юные жильцы, зная, что для них создается инфраструктура, также взялись за кисти и краску и принимали непосредственное участие в обновлении своего двора.

- Всегда приятно сделать что-то конкретное для людей, видеть, что им это нужно и доставляет радость, - прокомментировал Виталий Уткин.

Использование детского городка по назначению не заставило себя ждать со стороны представителей подрастающего поколения.

Фото Анны Короткевич