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В Гомеле почтили память воинов-интернационалистов

В областном центре у мемориала памяти воинам-интернационалистам прошел митинг. Почтить память земляков, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане и не только, собрались руководство области, города, представители общественных организаций, Гомельской епархии, молодежь. К мемориалу были возложены многочисленные цветы и венки, на минуту все замерли в тишине. 


По данным Министерства труда и соцзащиты Беларуси через локальные военные конфликты за пределами Беларуси прошло более 32 тысяч выходцев из нашей страны, погибли и умерли от ран 789, в том числе 723 – в Афганистане. Получили ранения и увечья более 1,5 тысячи человек, вернулись инвалидами войны  – 718. Сегодня в Беларуси проживает более 24 тысяч участников боевых действий. Очень многие из них берегут историческую память о тех событиях, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, другой созидательной деятельности.  

– Память о молодых ребятах, которые честно исполнили свой воинский долг, болью отзывается в людских сердцах. И мы скорбим вместе с матерями, чьи сыновья так и остались юными солдатами на фото в семейном альбоме, – сказала на митинге заместитель председателя Гомельского горисполкома Елена Алексина.  


Руководитель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Михаил Жукевич отметил: 

– В нашей стране, на постсоветском пространстве сегодня отдается дань уважения тем, кто по долгу службы оказался за пределами страны, независимо от воинских званий и гражданских профессий. 

Напомним, что день воинов-интернационалистов традиционно отмечается 15 февраля, когда завершился вывод советских войск с территории Афганистана. 

Фото: gp.by
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