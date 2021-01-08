Местный житель шел в магазин, во дворе встретил кампания молодых людей. Они подожгли и бросили петарду. Мужчина поднял ее, чтобы отбросить в другую сторону, но она разорвалась в руке.
45-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.
-У него диагностировали травматическую ампутацию всех пальцев правой кисти,- сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома.
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В Гомеле петарда взорвалась в руках у мужчины - он лишился пальцев
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