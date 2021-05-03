В Гомеле пара перевела кибермошенникам 67 тысяч рублей

Мошенники вели ее, указывая пошагово, что нужно делать. Их было несколько, для еще большей убедительности использовались документы, как потом окажется, фальшивые., – рассказалВ итоге кибермошенники завладели 67 тысячами рублей супружеской пары. Когда те поняли, что стали жертвами обмана, обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества организованной группой.