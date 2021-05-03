Можно сказать, что схема, по которой действовали мошенники, достаточно избита и о ней неоднократно предупреждали сотрудники правоохранительных органов. 32-летняя гомельчанка получила звонок о якобы взломе ее интернет-банкинга и попытке оформления на ее имя денежных кредитов. Ее попросили помочь изобличить взломщиков, оформив на себя кредиты, что женщина и сделала.
Мошенники вели ее, указывая пошагово, что нужно делать. Их было несколько, для еще большей убедительности использовались документы, как потом окажется, фальшивые.
– Одурманенная секретностью операции женщина перевела мошенникам 30 тысяч рублей, полученных в банках. Узнав, что у мужа есть деньги в валюте, убедили и его обменять их и также сделать перевод по реквизитам преступников, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.
В итоге кибермошенники завладели 67 тысячами рублей супружеской пары. Когда те поняли, что стали жертвами обмана, обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества организованной группой.
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В Гомеле пара перевела кибермошенникам 67 тысяч рублей
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