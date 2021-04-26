В Гомеле открылся музей, посвященный чернобыльской трагедии

рассказываетОстро почувствовать все произошедшее помогают художественные инсталляции со множеством фотоснимков, различных предметов, оригиналов и копий документов. Как, например, телеграмма, в которой родственникам пожарного из Брагина Василия Игнатенко сообщают о его нахождении в московской клинике и просят прибыть сестру – чтобы стать донором костного мозга для него…Одна из стен зала обтянута колючей проволокой – символ закрытой территории, ставшей впоследствии зоной отчуждения. На ее фоне – приборы дозиметрической разведки и манекены в костюмах химзащиты. По рассказам пожарных-ликвидаторов, такие у них действительно были, но в присутствии гражданского населения костюмы не надевали – чтобы не пугать людей и не вызвать панику.Фонд музея мог быть еще больше, однако многие интересные вещи остались в зоне отчуждения – использовать их небезопасно даже спустя много лет после трагедии из-за высокой радиоактивности. И все-таки несколько экспонатов, привезенных оттуда, куда люди уже не вернутся, есть. Конечно, предварительно проверенных.Вот музыкальный проигрыватель и печатная машинка, найденные в одном из домов выселенной деревни Золотомино Кормянского района.подчеркивает:Экскурсии в музее будут проводиться бесплатно. Как ожидается, самыми частыми посетителями станут дети – представители тех поколений, для которых Чернобыль – далекая и почти неизвестная история.Фото: Тата Каверина