В Гомеле открылся музей, посвященный чернобыльской трагедии

Новая постоянная экспозиция разместилась в Центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС. Идею ее создания еще в 2010-м озвучил Юрий Парфененков – в то время начальник областного управления МЧС. В итоге к 35-летию аварии на ЧАЭС музей, посвященный ликвидации ее последствий, распахнул свои двери.
– Мы показываем жизнь пострадавших территорий до катастрофы, хронику самой аварии и непосредственно ликвидацию ее последствий, – рассказывает исполняющая функции музейного смотрителя Алевтина Климович. – Старались представить картину поэтапно, по годам и событиям.
Остро почувствовать все произошедшее помогают художественные инсталляции со множеством фотоснимков, различных предметов, оригиналов и копий документов. Как, например, телеграмма, в которой родственникам пожарного из Брагина Василия Игнатенко сообщают о его нахождении в московской клинике и просят прибыть сестру – чтобы стать донором костного мозга для него…
Одна из стен зала обтянута колючей проволокой – символ закрытой территории, ставшей впоследствии зоной отчуждения. На ее фоне – приборы дозиметрической разведки и манекены в костюмах химзащиты. По рассказам пожарных-ликвидаторов, такие у них действительно были, но в присутствии гражданского населения костюмы не надевали – чтобы не пугать людей и не вызвать панику.
Фонд музея мог быть еще больше, однако многие интересные вещи остались в зоне отчуждения – использовать их небезопасно даже спустя много лет после трагедии из-за высокой радиоактивности. И все-таки несколько экспонатов, привезенных оттуда, куда люди уже не вернутся, есть. Конечно, предварительно проверенных.
Вот музыкальный проигрыватель и печатная машинка, найденные в одном из домов выселенной деревни Золотомино Кормянского района.
Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский подчеркивает:
– Важно показать масштаб беды, рассказать о трагедии, изменившей судьбы тысяч людей. И о тех, кто рисковал собой, чтобы спасти миллионы жизней. Среди таких героев и наши ветераны пожарной службы. Только в Гомельской области их было около 700. К сожалению, многих с нами уже нет.
Экскурсии в музее будут проводиться бесплатно. Как ожидается, самыми частыми посетителями станут дети – представители тех поколений, для которых Чернобыль – далекая и почти неизвестная история.
Фото: Тата Каверина
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В Гомеле открылся музей, посвященный чернобыльской трагедии
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