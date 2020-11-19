Инициатором и организатором важной услуги является областная организация Белорусского общества Красного Креста. Пункт открыт на базе общественной структуры Железнодорожного района, пользоваться же средствами реабилитации смогут жители со всего региона.
В пункте проката можно будет взять во временное пользование средства людям с нарушениями опорно-двигательных функций, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оформляющим группу инвалидности и имеющим показания к использованию социальных средств реабилитации. Максимальный срок – 2 месяца. В случае необходимости его можно будет продлить.
– Важный момент – услуга предоставляется бесплатно, – подчеркивает представитель областной организации Красного Креста Артем Карпенко.
На открытие пришли пользователи таких услуг – люди с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательных функций, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
На мероприятии презентовали также работу творческой мастерской, где добровольцы общественной организации учатся шить, вышивают, вяжут, изготавливают различные текстильные принадлежности. Их изделия востребованы населением.
Фото: gp.by
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В Гомеле открыли пункт проката технических средств реабилитации
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