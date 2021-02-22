В Гомеле от пяти до восьми лет колонии получили фигуранты дела о коктейле Молотова

Около половины двенадцатого ночи троица увидела на проспекте Ленина милицейский автомобиль. Его и решили использовать для задуманного. Сотрудники в свою очередь заметили, что кампания ведет себя подозрительно, направились к ней. Мужчины стали убегать. Житель Добруша метнул в сторону милиционеров бутылку с коктейлем. Она разбилась об асфальт возле правоохранителей. Организатора провокации задержали сразу, двух других участников – поздней. Было возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, незаконные действия с поражающими предметами, а также по другим статьям УК Беларуси.– сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.