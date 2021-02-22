Согласно материалам уголовного дела, 28-летний житель Гомельского района изготовил два коктейля Молотова, привез их в областной центр и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа в районе проведения протестных митингов подыскал исполнителей своего преступного плана – 25-летнего жителя Добруша и нетрезвого 16-летнего гомельчанина. Мужчина передал новым знакомым бутылки с коктейлем Молотова для поджога стены какого-нибудь дома. Во время разговора с новоявленными компаньонами стал убеждать, что неплохо было бы поджечь какой-нибудь автобус, а лучше – автозак.
Около половины двенадцатого ночи троица увидела на проспекте Ленина милицейский автомобиль. Его и решили использовать для задуманного. Сотрудники в свою очередь заметили, что кампания ведет себя подозрительно, направились к ней. Мужчины стали убегать. Житель Добруша метнул в сторону милиционеров бутылку с коктейлем. Она разбилась об асфальт возле правоохранителей. Организатора провокации задержали сразу, двух других участников – поздней. Было возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, незаконные действия с поражающими предметами, а также по другим статьям УК Беларуси.
– Суд Железнодорожного района Гомеля огласил сегодня приговоры: добрушанин осужден на восемь лет колонии строгого режима, житель Гомельского района – на шесть лет колонии с усиленным режимом и несовершеннолетний гомельчанин – на пять лет воспитательной колонии, – сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
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В Гомеле от пяти до восьми лет колонии получили фигуранты дела о коктейле Молотова
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Фото: Александр КУШНЕР