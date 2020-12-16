Главной фигуранткой уголовного дела по незаконному отъему жилья у граждан является 48-летняя гомельчанка. К этому делу она привлекла пожилую мать и дочь с зятем, а также других лиц. Те уже осуждены и отбывают наказание.
Первые эпизоды преступной деятельности семейства относятся к 2011 году. Общий ущерб, причиненный преступлениями, превысил 210 тысяч рублей.
Кроме афер с недвижимостью гомельчанка еще обвинена в махинациях с хищением денег и товарно-материальных ценностей банков путем обмана. Она подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным лиц и за небольшое вознаграждение просила их оформить на себя товары в рассрочку или кредиты. При необходимости обеспечивала фиктивными справками о трудоустройстве и доходах. Взятые на себя обязательства по платежам выполнять не собиралась. Вырученные деньги тратила по своему усмотрению.
– По совокупности преступления гомельчанка осуждена на 8 лет колонии, ее близкие получили 3 и по 4 года, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
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В Гомеле осуждена семья черных риелторов
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Фото: Александр КУШНЕР