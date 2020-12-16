В Гомеле осуждена семья черных риелторов

Первые эпизоды преступной деятельности семейства относятся к 2011 году. Общий ущерб, причиненный преступлениями, превысил 210 тысяч рублей.Кроме афер с недвижимостью гомельчанка еще обвинена в махинациях с хищением денег и товарно-материальных ценностей банков путем обмана. Она подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным лиц и за небольшое вознаграждение просила их оформить на себя товары в рассрочку или кредиты. При необходимости обеспечивала фиктивными справками о трудоустройстве и доходах. Взятые на себя обязательства по платежам выполнять не собиралась. Вырученные деньги тратила по своему усмотрению.– сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.