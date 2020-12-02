7 февраля 2004 года на жительницу микрорайона Гомсельмаш было совершено нападение. Она возвращалась домой в половине десятого вечера. Неподалеку от каскада озер на нее набросился мужчина, зажал рот и потянул к ближайшему из озер. Угрожая расправой, потребовал полностью раздеться, несмотря на зимний холод. Женщине удалось спастись от потенциального насильника.
Фото носит иллюстративный характер
Утром горожанка обратилась в милицию. У озера обнаружили ее одежду, найти же преступника не удалось. Было возбуждено уголовное дело.
– Спустя 16 лет оперативникам уголовного розыска удалось установить личность 41-летнего мужчины. Он дал признательные показания и рассказал, что был тогда сильно пьян, – сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В настоящий момент горожанин водворен в ИВС. Возобновлено уголовное дело в связи с покушением на изнасилование.
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В Гомеле оперативники задержали преступника спустя 16 лет
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