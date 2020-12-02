В Гомеле оперативники задержали преступника спустя 16 лет

Фото носит иллюстративный характер

Утром горожанка обратилась в милицию. У озера обнаружили ее одежду, найти же преступника не удалось. Было возбуждено уголовное дело.– сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.В настоящий момент горожанин водворен в ИВС. Возобновлено уголовное дело в связи с покушением на изнасилование.