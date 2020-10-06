Сегодня в полуденное время сотрудники ОМОН патрулировали одну из улиц в центре Гомеля. При этом они увидели лежавшую в кустах старую покрышку, которая была прикрыта целлофановым пакетом. Под пакетом обнаружили коробку из-под сантехники, перемотанную скотчем минского строительного магазина, а внутри коробки – самодельные железные шипы.
Такие ежи обычно используются для разбрасывания на дорогах с целью остановки транспорта. Зачастую такую заточенную сваренную арматуру находят у активистов протестных акций. Например, как у одного из активистов в Мозыре, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
По факту обнаружения самодельных стальных ежей сейчас проводится проверка.
Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле обнаружили коробку с самодельными ежами из арматуры
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