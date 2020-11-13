Инцидент произошел на улице Хатаевича ближе к вечеру.
Спасателям поступило сообщение, что правая нога 5-летней девочки застряла между спицами заднего колеса, нужна их профессиональная помощь.
– С помощью кусачек сотрудники МЧС перекусили спицы и освободили ногу ребенка, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Девочку осмотрели медики, поставили диагноз "перелом" и доставили ее в Гомельскую областную клиническую больницу.
Фото: МЧС
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В Гомеле нога девочки застряла в колесе велосипеда – помогли спасатели
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