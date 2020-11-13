В Гомеле нога девочки застряла в колесе велосипеда – помогли спасатели

Спасателям поступило сообщение, что правая нога 5-летней девочки застряла между спицами заднего колеса, нужна их профессиональная помощь., – рассказалаДевочку осмотрели медики, поставили диагноз "перелом" и доставили ее в Гомельскую областную клиническую больницу.Фото: МЧС