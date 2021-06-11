Происшествие произошло в Советском районе. В продуктовый магазин зашла компания пьяных людей. Мужчины сквернословили, мешали покупателям. В пытавшегося урезонить дебоширов охранника один из хулиганов брызнул газом из перцового баллончика.
Сотрудники магазина позвонили в РОВД Советского района. На место происшествия прибыл наряд милиции. По горячим следам найти компанию не удалось, однако после того, как к поискам подключились участковый и сотрудники уголовного розыска, хозяина баллончика быстро установили. Помогло видеоизображение и свидетели.
– 40-летнего безработного гомельчанина задержали на квартире у знакомого. С собой у него был баллончик с перцовым газом, – рассказали в службе информации УВД Гомельского облисполкома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
Фото: БЕЛТА
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В Гомеле нетрезвый покупатель распылил перцовый газ в охранника, возбуждено уголовное дело
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