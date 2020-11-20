Инцидент произошел сегодня утром. В оперативно-дежурную часть УВД Гомельского облисполкома от водителей стали поступать сообщения, что у их автомобилей с левой стороны оказались пробитыми колеса.
Произошло это на участке дороги от остановки «Радиоционный центр» - «Микрорайон Любенский». У некоторых оказались пробитыми сразу два колеса.
- Сотрудники милиции отправились на участок дороги и при осмотре проезжей части обнаружили вбитый в асфальт обломок сверла,- рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сверло извлекли. Пострадали восемь автомобилей. Проводится проверка.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле неизвестный вбил обломок сверла в асфальт, повреждены колеса 8 автомобилей
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