Происшествие произошло глубокой ночью в Советском районе по улице Косарева.
О возгорании двух припаркованных рядом стоящих легковушек поступило сообщение в службу спасения. Огнеборцы прибыли на место и справились с возгоранием. В BMW 520 2002 года выпуска и Folkswagen Passat 1994 года выпуска довольно сильно повреждены моторные отсеки и салоны, лакокрасочное покрытие. Хозяева автомобилей установлены.
– Рассматриваемая версия пожара – поджог, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Обстоятельства произошедшего уточняются компетентными органами.
Фото: МЧС
Опубликовано:
1309
В Гомеле неизвестный поджег две легковушки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются