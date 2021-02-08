В Гомеле нашли лицеиста, угнавшего пикап несколько месяцев назад

Мини-грузовичок, к счастью, вскоре нашли в пригороде Гомеля. Автомобиль налетел на пень, из-за чего повредились кузов и несущая рама. Из него пропали дорогой инструмент и два спиннинга.Обнаружить злоумышленника по горячим следам не удалось. Однако спустя несколько месяцев при проверке подростков на совершение преступлений оказалось, что 16-летний лицеист имеет непосредственное отношение к угону., – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Предприимчивый учащийся стал фигурантом уголовного дела за угон автомобиля и кражу имущества из него.Фото: УВД Гомельского облисполкома