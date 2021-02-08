Пикап «Бульбавоз», так называет его владелец, был угнан 30 ноября прошлого года. Мужчина искренне переживал, ведь легковушка кормила его. По заказам клиентов на ней перевозились всевозможные грузы. Пострадавший даже обратился через СМИ, чтобы помогли найти машину, обещая вознаграждение.
Мини-грузовичок, к счастью, вскоре нашли в пригороде Гомеля. Автомобиль налетел на пень, из-за чего повредились кузов и несущая рама. Из него пропали дорогой инструмент и два спиннинга.
Обнаружить злоумышленника по горячим следам не удалось. Однако спустя несколько месяцев при проверке подростков на совершение преступлений оказалось, что 16-летний лицеист имеет непосредственное отношение к угону.
– Юноша возвращался от друзей домой. Путь предстоял неблизкий. Он стал проверять двери автомобилей. У старенького пикапа Nissan дверь оказалась незапертой, нашлись в салоне и ключи от замка зажигания. Парень поехал домой на автомобиле, в тупике наехал на пень, где потом и нашли угнанную машину, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Предприимчивый учащийся стал фигурантом уголовного дела за угон автомобиля и кражу имущества из него.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле нашли лицеиста, угнавшего пикап несколько месяцев назад
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