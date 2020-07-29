В Гомеле наградили медиков за вклад в борьбу с пандемией

В Гомельском областном общественно-культурном центре высокие награды и слова благодарности принимали герои этого года — врачи и медсестры, боровшиеся с опасным вирусом. Благодарности Президента, Почетные грамоты Совета Министров и Национального собрания, Гомельского облисполкома получили десятки медработников региона.





Награды гомельским медикам вручал и первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Он рассказал, что был в Пекине в начале пандемии и видел, как там сражаются с этой бедой:

- Непонимание, неожиданность, боль, трагедии, потери… Это все разрушает общество. Я восхищаюсь действиями и решениями Президента страны, который позволил не расколоть общество, а продолжать жизнь и работу параллельно с борьбой с заболеванием.





Обращаясь со словами благодарности к медикам, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что у региона было совсем немного времени, чтобы подготовится к пандемии, но задачу он выполнил с честью:

- В считанные дни поставили на поток производство масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств. Одних только диагностических лабораторий было открыто девять. С учетом укрепления материально-технической базы и дополнительного финансирования для обеспечения безопасности медработников бюджетом было предусмотрено 43 миллиона рублей.





Общая проблема сплотила жителей области, оказавших помощь медикам на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей. С борьбе присоединялись предприятия, волонтеры делали защитные щитки, предприниматели готовили обеды. Но основной подвиг в эти месяцы совершали медики. Главный врач Гомельской областной инфекционной клинической больницы Сергей Бирич был награжден Почетной грамотой Национального собрания. Его учреждение стало первым, принявшим в марте зараженного пациента — вернувшегося с соревнований в Португалии спортсмена.

- Но уже с января мы следили за ситуацией в мире и готовились. До первого реального случая у нас были, так скажем, «фальстарты»: привозили пациентов, которые прибыли из Китая, с отдельными признаками заболевания, но диагнозы не подтверждались. Это позволило нам выявить недостатки, которые еще не были учтены, чтобы на более высоком уровне работать с реальными пациентами. Я горжусь своим коллективом и их отдачей. Сейчас мы уже начинаем сокращать наш коечный фонд для пациентов с COVID и принимать профильных пациентов.

Благодарность Президента Беларуси была объявлена среди прочих главному врачу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталье Журавлевой:

- Первое время было очень сложным. Нужно было работать с коллективом, каждый воспринимал COVID как что-то непонятное и сложное. Когда мы разобрались, как и что нужно делать, работа наладилась. Я польщена высокой наградой, но хочу сказать, что это заслуга всего моего коллектива.