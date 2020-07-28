В Гомеле на водителя-бесправника каршерингового авто инспекторы составили 13 административных материалов

Каршеринговый Volkswagen попал в поле зрения госавтоинспекторов в центре города ночью - легковушка двигалась с не включенным ближним светом фар.

Сигналы об остановке водитель проигнорировал, пытался уйти, спровоцировал погоню. В одном из дворов иномарка оказалась в тупике, задела два припаркованных автомобиля. Из нее высыпали водитель и пассажиры, пытаясь уже элементарно убежать. Водителя задержали.

- Им оказался 19-летний гомельчанин, не имеющий прав вождения. Каршеринговый автомобиль он взял по чужим документам. За внушительный перечень нарушений было составлено 13 административных протоколов. К слову сказать, меньше недели назад сотрудники ГАИ уже задерживали молодого человека за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Тогда он сидел за рулем автомобиля того самого друга, по документам которого в этот раз взял каршеринговую легковушку,- прокомментировала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.