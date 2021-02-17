В Гомеле на три года поселения осужден водитель за ДТП, приведшее к смерти 12-летнего мальчика

Как сообщало УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на тот момент 19-летний горожанин с водительским стажем менее года не пропустил на микроавтобусе на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего мальчика. При этом двигался на скользкой дороге с превышением скорости. Ребенок сильно пострадал, был доставлен в реанимацию, где на следующий день скончался.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.- рассказалаВ течение пяти ближайших лет водитель не сможет управлять транспортными средствами. Матери погибшего он должен будет также выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома