Происшествие произошло днем в октябре прошло года в условиях дождя.
Как сообщало УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на тот момент 19-летний горожанин с водительским стажем менее года не пропустил на микроавтобусе на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего мальчика. При этом двигался на скользкой дороге с превышением скорости. Ребенок сильно пострадал, был доставлен в реанимацию, где на следующий день скончался.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
- Суд Новобелицкого района вынес приговор: обвиняемый осужден на три года лишения свободы в колонии в условиях поселения, - рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
В течение пяти ближайших лет водитель не сможет управлять транспортными средствами. Матери погибшего он должен будет также выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле на три года поселения осужден водитель за ДТП, приведшее к смерти 12-летнего мальчика
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