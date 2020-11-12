В Гомеле на три года колонии осужден гомельчанин, распыливший газ из баллончика в сотрудников ОМОНа и оказавший сопротивление

В то время как сотрудники ОМОНа выполняли свои профессиональные обязанности, 29-летний гомельчанин распылил перцовый газ из баллончика в лица троим милиционерам, водителя-милиционера еще и ударил по голове, командиру отделения оперативной роты ОМОН нанес несколько ударов. Гомельчанину было предъявлено обвинение по статье за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.– сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.Гомельчанину также надлежит выплатить моральную компенсацию пострадавшим в полторы тысячи рублей. Горожанин в последнем слове признал свою вину.