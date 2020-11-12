Инцидент произошел 9 августа около десяти часов вечера рядом с площадью имени В. И. Ленина.
В то время как сотрудники ОМОНа выполняли свои профессиональные обязанности, 29-летний гомельчанин распылил перцовый газ из баллончика в лица троим милиционерам, водителя-милиционера еще и ударил по голове, командиру отделения оперативной роты ОМОН нанес несколько ударов. Гомельчанину было предъявлено обвинение по статье за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
– Суд Центрального района определил в качестве наказания обвиняемому три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Гомельчанину также надлежит выплатить моральную компенсацию пострадавшим в полторы тысячи рублей. Горожанин в последнем слове признал свою вину.
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В Гомеле на три года колонии осужден гомельчанин, распыливший газ из баллончика в сотрудников ОМОНа и оказавший сопротивление
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Фото: Александр КУШНЕР