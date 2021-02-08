38-летний гомельчанин занимался не только извозом пассажиров, но и оказывал спектр определенных услуг. В частности, он подыскивал девушек, которые хотели подзаработать древним ремеслом, а также клиентов, которые изъявляли желание воспользоваться услугами девушек. Более того, извозчик снимал жилье для таких услуг, привозил спиртное и закуску.
Фото: pixabay.com
Основная часть денег оседала в карманах организатора. Путанам он платил по остаточному принципу. Противозаконный бизнес процветал с 2018 года, пока о нем не узнали правоохранители. В отношении гомельчанина было возбуждено пять уголовных дел.
– Суд Советского района Гомеля вынес ему приговор: шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии с усиленным режимом и денежный штраф в 4350 рублей, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
По понятным причинам процесс проходил в закрытом режиме. В практике милиции региона это не единственный случай выявления таксистов, совмещающих извоз и организацию занятий проституцией. Все они осуждены на сроки 5–6 лет колонии.
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В Гомеле на шесть лет колонии осужден таксист, уличенный в организации занятий проституцией
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