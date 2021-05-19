В областном центре спасли 15-летнего подростка, который перевернулся на байдарке на реке Сож. Об этом информирует Гомельское областное управление МЧС.
Инцидент произошел утром 18 мая. Юноша был на тренировке по академической гребле, следовал за тренером на байдарке. На расстоянии 300 м от берега подросток не удержал равновесие, байдарка опрокинулась, и он оказался в воде. Мальчик был в спасательном жилете.
Происшествие увидели работники ОСВОДа, по тревоге к пострадавшему вышел катер со спасателями. Мальчику помогли выбраться из воды, в госпитализации он не нуждался.
Фото МЧС
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В Гомеле на реке подросток перевернулся на байдарке
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