В Гомеле на реке подросток перевернулся на байдарке

Инцидент произошел утром 18 мая. Юноша был на тренировке по академической гребле, следовал за тренером на байдарке. На расстоянии 300 м от берега подросток не удержал равновесие, байдарка опрокинулась, и он оказался в воде. Мальчик был в спасательном жилете.Происшествие увидели работники ОСВОДа, по тревоге к пострадавшему вышел катер со спасателями. Мальчику помогли выбраться из воды, в госпитализации он не нуждался.Фото МЧС