В Гомеле на пожаре в квартире горожанка получила травмы

Пожар в городской квартире на четвертом этаже высотки случился под утро. На его ликвидацию вызвали спасателей.

Женщину 1986 года рождения, проживающую в квартире, осмотрели медики «скорой» и с диагнозом «отравление продуктами горения и термоингаляционная травма» доставили в Гомельскую городскую клиническую больницу № 1 в ожоговое отделение. Ее ребенок 2010 года рождения и сожитель, хозяин «однушки», не пострадали.





– В качестве причины бедствия с последствиями рассматривается неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС.

