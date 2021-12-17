В Гомеле на пожаре из-за сигареты погиб горожанин

Трагедия произошла в частном секторе в дневное время. Очевидцы увидели дым из жилой постройки и поспешили вызвать спасателей.

По прибытии огнеборцы устремились в дом, где должен был находиться хозяин. Установлено, что мужчина 1976 года рождения проживал один. Без признаков жизни его обнаружили сидящим в кресле в негорящей комнате. Пожар спасатели ликвидировали. Повреждено имущество в комнате с очагом возгорания.





– Причина бедствия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожность погибшего при курении, – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Идет расследование.

Фото МЧС.

