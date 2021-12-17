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  2. В Гомеле на пожаре из-за сигареты погиб горожанин

В Гомеле на пожаре из-за сигареты погиб горожанин

Трагедия произошла в частном секторе в дневное время. Очевидцы увидели дым из жилой постройки  и поспешили вызвать спасателей.

По прибытии огнеборцы устремились в дом, где должен был находиться хозяин. Установлено, что мужчина 1976 года рождения проживал один. Без признаков жизни его обнаружили сидящим в кресле в негорящей комнате. Пожар  спасатели ликвидировали. Повреждено имущество в комнате с очагом возгорания.


– Причина бедствия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожность погибшего при курении, –  сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Идет расследование.

Фото МЧС. 

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