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В Гомеле на озере утонул горожанин

Трагедия произошла сегодня утром на озере Дедно.

По предварительной информации, 56-летний мужчина, отдыхавший со своей знакомой, на спор переплывали озеро. Через некоторое время спутник заявил, что устал и начал тонуть. Женщина выплыла и вызвала помощь.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели-водолазы ОСВОД. Они достали мужчину, но он уже был без признаков жизни. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

- Озеро достаточно протяженное и глубокое, в некоторых его местах глубина доходит до 20 метров. Переплывать такой водоем - дело весьма рискованное,- заметил представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

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