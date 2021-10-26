В Гомеле мужчина украл велосипед, а чтобы его не вычислили, устроил маскарад с переодеванием

О пропаже дорогого велосипеда STREAMFalcon 10 заявила его хозяйка. На площадке, где он находился, установлены камеры видеонаблюдения. По записям сыщики увидели, что из подъезда с велосипедом вышел мужчина в спецовке организации с логотипом. Но изображения, когда он входил, не было, зато незадолго до кражи в подъезд входил человек в кепке и куртке с капюшоном. Он явно старался уходить от видеокамер.





– Профессионалы из угро определили, что это ранее неоднократно судимый 48-летний гомельчанин. Он категорически отрицал свою принадлежность к краже велосипеда. Подруга из Добруша дала ему алиби, мол, ночь провел у нее, а утром уехал, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.





Сыщики нашли неопровержимые улики, указывающие, что именно гомельчанин совершил кражу. Для этого он переоделся в подъезде в робу, которую затем выбросил на обратном пути. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.





Фото УВД Гомельского облисполкома.

