Инцидент произошел вчера поздно вечером. Молодые люди, ехавшие на автомобиле в Новобелицком районе Гомеля, обратили внимание на виляющую из стороны в сторону иномарку. Они позвонили в ГАИ и в ожидании госавтоинспекторов поехали за легковушкой. Водитель свернул в переулок, машина остановилась. Парни забрали у мужчины ключи от транспорта, вскоре подъехал наряд ДПС.
– Нарушителем оказался 41-летний гомельчанин, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение. Свою вину он признал, но проходить медосвидетельствование отказался. На него составлено три административных материала, легковушка доставлена на охраняемую стоянку, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранители выражают благодарность ребятам за помощь в задержании потенциально опасного участника движения.
Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле молодые парни среагировали на пьяного водителя-бесправника
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