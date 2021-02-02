ДТП произошло в шестом часу вечера.
– 34-летний инвалид по зрению пересекал с тростью проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль Renault Laguna под управлением 24-летнего водителя не пропустил его. В результате человек с белой тростью был сбит и получил травмы. Его доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, – рассказала о происшествии официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД водители должны пропускать людей с белой тростью при переходе проезжей части, независимо от того, где они это делают.
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В Гомеле молодой водитель сбил инвалида
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ