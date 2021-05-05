Чествование прошло во дворе, где проживает Аэлита Ивановна. Она прошла дорогами войны в качестве медицинской сестры, помогала раненым, спасла многие жизни.
К молодежи, которая пришла воздать должное уважаемой горожанке, она вышла при воинских наградах. На лужайке во дворе активисты Гомельской областной и городской организаций БРСМ, солисты гомельских городских оркестров подготовили концерт, стройными рядами прошли кадеты. Прозвучали трогательные марши и вальсы военной поры. От имени молодого поколения за мирное небо слова благодарности адресовала ветерану первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.
В свою очередь Аэлита Ивановна поблагодарила за внимание к ней.
– Сегодня я приняла поздравления за всех, с кем прошла до Берлина, – сказала она. – Желаю вам всегда жить под мирным небом, не знать тех ужасов войны, которые довелось пережить моему поколению.
Прозвучала знаменитая песня "День Победы". За происходившим с интересом наблюдали соседи ветерана, а также гомельчане, оказавшиеся на месте события.
В преддверии Дня Победы во всех уголках Гомельщины представители властей, молодежь, общественники поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Поколению победителей вручат открытки, цветы, подарки.
Фото gp.by
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В Гомеле молодежь парадом поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову
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