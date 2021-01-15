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  2. В Гомеле молодежь БРСМ убирает снег во дворах ветеранов, инвалидов, одиноких и пожилых горожан

В Гомеле молодежь БРСМ убирает снег во дворах ветеранов, инвалидов, одиноких и пожилых горожан

Свою акцию молодые люди назвали «Чистый двор». 


Сегодня они пришли на помощь узнице фашистских лагерей Элле Новиковой, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Мальчукову и еще двум пенсионерам. Вооружившись лопатами, метлами, совками, парни и девушки убрали снег не только с подворий, но и с прилегающих со стороны улицы территорий. Понятное дело, пожилые люди с благодарностью приняли помощь. 


 – На завтра также уже есть три заявки, – говорит второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ Валерия Милованова. – И в дальнейшем, пока будет лежать снег, придем на помощь нуждающимся в помощи горожанам названных социальных групп.  


Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявку на горячую линию. Их организовано пять (городской комитет – (0232) 33-05-52, Железнодорожный р-н – (0232) 34-07-56, Новобелицкий р-н – (0232) 53-20-14, Советский р-н – (0232) 22-16-73, Центральный р-н – (0232) 34-53-83). 

Фото Гомельского городского комитета БРСМ
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