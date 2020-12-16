В Гомеле милиция задержала серийного автовора

Среди прочих сходных моментов сыщики обратили внимание на фарфоровые наконечники от свечей зажигания, которыми разбивались стекла, был сделан вывод о том, что действует «серийник». Он был очень осторожен, поэтому выйти сразу на его след не удалось. Три кражи произошли 25 ноября, а 30-го подозреваемого задержали.– рассказалПо всем выявленным кражам возбуждены уголовные дела. Мужчину поместили в СИЗО.Фото УВД Гомельского облисполкома