Начиная с сентября 42-летний гомельчанин совершил шесть краж из легковушек. Из автомобилей похищал личные вещи владельцев, документы, деньги. В двух случаях вор унес ноутбуки Lenovo, в одном случае – дорогой мобильный телефон. Пострадавшие обратились в милицию.
Среди прочих сходных моментов сыщики обратили внимание на фарфоровые наконечники от свечей зажигания, которыми разбивались стекла, был сделан вывод о том, что действует «серийник». Он был очень осторожен, поэтому выйти сразу на его след не удалось. Три кражи произошли 25 ноября, а 30-го подозреваемого задержали.
– Гомельчанина ранее судили за кражи и грабежи, причем как у нас в стране, так и в Российской Федерации. С 2008 года он проживал и работал в соседней стране, где и успел отметиться на криминальном поприще. В этом году вернулся домой, снял квартиру в центре города и совершал преступления. Визуально осматривал салоны машин, и если там что-то цепляло взгляд, разбивал стекло и уносил имущество, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
По всем выявленным кражам возбуждены уголовные дела. Мужчину поместили в СИЗО.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле милиция задержала серийного автовора
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