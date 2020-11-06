Мальчик 2019 года рождения возился в комнате с игрушками. Среди них оказался запал от новогодней хлопушки. От неосторожного обращения он взорвался, ребенок получил ожоги.
Рядом с ним находилась 25-летняя мать. Была оперативно вызвана скорая, доставившая малыша в приемный покой УЗ «Гомельская городская клиническая больница №1», где ему была оказана необходимая помощь.
Дальнейшая госпитализация ребенку не потребовалась.
- Согласно протоколу на место происшествия выезжала оперативная группа МЧС,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
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В Гомеле малыш пострадал от взрыва новогодней хлопушки
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ