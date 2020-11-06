В Гомеле малыш пострадал от взрыва новогодней хлопушки

Рядом с ним находилась 25-летняя мать. Была оперативно вызвана скорая, доставившая малыша в приемный покой УЗ «Гомельская городская клиническая больница №1», где ему была оказана необходимая помощь.Дальнейшая госпитализация ребенку не потребовалась.,- сообщает