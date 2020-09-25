Инцидент произошел на детской площадке. Мальчик дошкольного возраста подошел к стоявшему велосипеду, левой рукой взялся за цепь, после чего прокрутил педаль. Безымянный палец оказался зажатым между звездочками. Освободить его самостоятельно ребенок не смог. На место происшествия вызвали спасателей.
– Специалисты помогли малышу, использовав ручной гидравлический инструмент, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
На место происшествия прибыла и «скорая». Медики посчитали необходимым госпитализировать ребенка.
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В Гомеле маленький мальчик засунул палец в цепь велосипеда – помогли спасатели
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