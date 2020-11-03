ДТП произошло 1 ноября на площади Восстания. Автомобиль Mazda двигался задним ходом.
– В пути следования водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 81-летнего дедушку, который пересекал проезжую часть позади легковушки. Дедушка сказал ему, что не нуждается в медицинской помощи и претензий к нему не имеет. Водитель покинул место происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева. – Однако пешеход через некоторое время почувствовал себя плохо и оказался в реанимации Гомельской областной больницы.
Личность водителя установили. Идет разбирательство.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле легковушка сбила пожилого пешехода и уехала, пенсионер оказался в реанимации
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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