В Гомеле курсанты-первокурсники государственного университета транспорта принесли присягу на верность Родине и народу

Торжественное мероприятие прошло у Доски Почета Гомельской области, рядом с главной площадью города имени В.И.Ленина. Первокурсники военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта перед товарищами и родителями поклялись свято исполнять свой воинский долг.
В этом году на факультет поступило 36 курсантов, подавляющее большинство из них - для Вооруженных Сил Беларуси, по два – для погранкомитета и внутренних войск. Впервые в строю были курсанты новой специальности – военные автомобилисты.
Начальник военно-транспортного факультета полковник Алексей Поддубный пожелал молодым людям всегда помнить святые слова клятвы на верность Родине и народу и следовать им в последующей профессиональной деятельности. Ректор университета Юрий Кулаженко выразил уверенность в том, что первокурсники будут приумножать успехи старших товарищей и авторитет факультета, наработанный годами. Помощник начальника Департамента по идеологической работе – начальник группы идеологической работы Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны полковник Алексей Тицкий подчеркнул, что за годы учебы курсантам надлежит проникнуться смыслом избранной профессии, овладеть знаниями и практическими навыками, стать настоящими офицерами.
Представитель Гомельской епархии, настоятель храма Святого Архангела Михаила протоиерей Игорь Ольшанов по традиции благословил молодых людей на эффективную учебу и последующее ответственное служение.
По завершению мероприятия рота почетного караула продемонстрировала строевую выучку, вызвав у присутствующих бурю положительных эмоций.
Фото: bsut.by