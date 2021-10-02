В Гомеле кровельщик увидел дым из квартиры и вместе с соседями спас хозяйку

Мужчина выполнял кровельные работы на четырехэтажном жилом доме, увидел, что из одной квартир на верхнем этаже идет дым. Он спустился вниз, направился в подъезд и призвал на помощь соседей. Вместе выбили дверь и обнаружили на полу хозяйку жилья 1953 года рождения.





Ее вынесли на воздух и передали медикам «скорой». С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» женщину доставили в больницу. С возгоранием справились спасатели, которых вызвали на место происшествия. Огнем повреждено имущество в квартире.





-В качестве версии возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем,- сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.













Фото МЧС.

