Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Гомеле кровельщик увидел дым из квартиры и вместе с соседями спас хозяйку

В Гомеле кровельщик увидел дым из квартиры и вместе с соседями спас хозяйку

Мужчина выполнял кровельные работы на четырехэтажном  жилом доме, увидел, что из одной квартир на верхнем этаже идет дым. Он спустился вниз, направился в подъезд и призвал на помощь соседей. Вместе выбили дверь и обнаружили на полу хозяйку жилья 1953 года рождения. 


Ее вынесли на воздух и передали медикам «скорой». С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» женщину доставили в больницу. С возгоранием справились спасатели, которых вызвали на место происшествия.  Огнем повреждено имущество в квартире.


-В качестве версии возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем,- сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.




Фото МЧС.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы