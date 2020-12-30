В Гомеле Красный Крест поздравил с Новым годом детей беженцев

Двенадцать мальчиков и девочек из Ирака, Сирии и Афганистана вместе с мамами были приглашены в главный офис областной организации Красного Креста. Их встретили Дед Мороз и Снегурочка. Ребята с интересом пообщались с ними, почитали стихи на русском, вместе спели «В лесу родилась елочка…» Ну а главным моментом, конечно же, было получение новогодних подарков. Ранее ребята побывали на новогоднем представлении в цирке.За время кампании «Елка желаний» Красный Крест Гомельщины установил более 100 новогодних деревьев по сбору игрушек, детских принадлежностей для ребят, находящихся в социально сложном положении. Всего в регионе собрано около тысячи сладких подарков, около двух тысяч игрушек и принадлежностей, более тысячи предметов одежды и обуви. Проведено более 50 фандрейзинговых мероприятий. Благодаря акции детишки-беженцы также осуществили свои желания.Фото Гомельской областной организации Красного Креста