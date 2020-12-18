40-летний предприниматель выставил на продажу в областном центре более 25 тысяч пиротехнических изделий на сумму 15 тысяч рублей. Их выявили в ходе совместного рейда сотрудники милиции, Гомельской пограничной группы и таможенного комитета.
- В отношении гомельчанина составлены административные протоколы, которые переданы для рассмотрения в суд. Пиротехника изъята и помещена на ответственное хранение до решения суда,- сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Напомним о том, что постановлением Совмина Беларуси от 11 августа нынешнего года №475 веден запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле изъята крупная партия пиротехники
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