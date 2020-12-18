В Гомеле изъята крупная партия пиротехники

- сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Напомним о том, что постановлением Совмина Беларуси от 11 августа нынешнего года №475 веден запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.Фото УВД Гомельского облисполкома