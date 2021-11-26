В Гомеле изготовили памятный знак в честь 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятный знак изготовлен на Гомельском заводе литья и нормалей, который входит в комбайностроительный холдинг «Гомсельмаш». Знак отлит из бронзы, весит около двух килограммов. Полтора месяца назад заводчане решили увековечить очередную дату освобождения родного города, хотя и не круглую.

Знак получился выразительным. Комбайностроители надеются, что он украсит экспозицию областного музея военной славы и его сможет увидеть немало людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны и отношением к ней ныне живущих горожан. Это хороший способ увековечить историю, напомнить о цене, которая была заплачена в той войне.

В городе над Сожем, который был освобожден 26 ноября 1943 года, в эти дни проходят посвященные этому событию мероприятия.

Фото пресс-службы холдинга.

