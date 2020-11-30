Возгорание силовых кабелей на электрической подстанции в Советском районе произошло сегодня во второй половине ночи. Его ликвидировали работники аварийной бригады РУП «Гомельэнерго» филиала «Гомельские электрические сети».
Спасатели также выезжали на место происшествия. Огонь повредил шесть силовых кабелей (по 3 метра каждый) кабельной линии 10 кВ. Люди не пострадали. Проводится расследование.
– Рассматриваемая версия возгорания – поджог, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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В Гомеле из-за поджога горели силовые кабели
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