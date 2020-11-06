В милицию обратился 43-летний гражданин одной из стран Закавказья. Он рассказал, что земляк требует у него четыре тысячи долларов, грозится взорвать. И угрозы небеспочвенны. Во время общения тот демонстрировал гранату. Заявитель сказал, что ему надо несколько дней для сбора указанной суммы. Последовавшая встреча состоялась с участием правоохранителей и омоновцев.
– Во время задержания мужчине удалось выбросить одну гранату. Милиционеры изъяли еще две лимонки и охотничий нож. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Кавказец водворен в ИВС. Ему предъявлено обвинение за вымогательство под угрозой убийства. Со слов задержанного, на родине он судим за убийство и угрозу убийством. Идет следствие, выясняется возможная причастность его к другим преступлениям.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле иностранец-вымогатель грозил взорвать соотечественника
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