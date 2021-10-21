В Гомеле иномарка сбила пожилую женщину – она в тяжелом состоянии

ДТП произошло сегодня около шести утра.





– Автомобиль Renault Logan под управлением 37-летнего водителя наехал на городской магистрали на 79-летнюю бабушку. По предварительной информации, она переходила проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от нерегулируемого перехода. Пострадавшая получила тяжелые травмы и в бессознательном состоянии была доставлена в операционное отделение Гомельской областной клинической больницы, – рассказала о происшествии и последствиях официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

