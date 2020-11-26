ДТП произошло в центре города около пяти вечера.
Фото носит иллюстративный характер
– 17-летний пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за припаркованной легковушки. В это время ехал автомобиль Opel Astra. Подросток был сбит, получил травмы и был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
По факту ДТП проводится расследование.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
509
В Гомеле иномарка сбила пешехода-подростка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter