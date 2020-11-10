ДТП произошло на одной из центральных улиц города.
– Автомобиль Hyundai под управлением 20-летней девушки-водителя выехал на красный сигнал светофора, произошло столкновение с автомобилем BMW, который шел на разрешающий зеленый сигнал. От удара Hyundai оказался в неуправляемом заносе, выехал на тротуар, где находилась 15-летняя девочка-пешеход. Она получила травмы и была госпитализирована в Гомельскую областную детскую клиническую больницу, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
Выяснено, что девушка, управлявшая Hyundai, имеет водительский стаж сроком в два года. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле иномарка сбила на тротуаре 15-летнюю девочку
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