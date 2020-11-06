В Гомеле иномарка сбила на переходе девочку-подростка - она в реанимации

, - рассказалаТакже в Советском районе вчера была сбита 57-летняя женщина-пешеход, которую не пропустил 20-летний водитель на Toyota. Пострадавшая также была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу.За 10 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 119 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 111 получили различные травмы. Особым поводом для беспокойства остается безопасность пешеходов в темное время суток. В этот период произошло 69 ДТП с гибелью 14 человек и травмированием 62, привела данные Ольга Курбиева.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома