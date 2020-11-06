ДТП произошло в Советском районе областного центра на проспекте Речицкий во второй половине дня.
- По предварительной информации автомобиль BMW 525 под управлением 44-летнего водителя выехал на красный свет светофора и не пропустил 15-летнюю девочку-пешехода. Она пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет светофора. Подросток получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию Гомельской областной клинической больницы, - рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Также в Советском районе вчера была сбита 57-летняя женщина-пешеход, которую не пропустил 20-летний водитель на Toyota. Пострадавшая также была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу.
За 10 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 119 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 111 получили различные травмы. Особым поводом для беспокойства остается безопасность пешеходов в темное время суток. В этот период произошло 69 ДТП с гибелью 14 человек и травмированием 62, привела данные Ольга Курбиева.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле иномарка сбила на переходе девочку-подростка - она в реанимации
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