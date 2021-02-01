ДТП произошло сегодня ранним утром в условиях сумерек.
– Автомобиль Mercedes Benz двигался по автодороге «Подъезд к Гомелю от трассы М-10» и на выезде из города наехал на 22-летнюю девушку. По предварительной информации, она сидела на проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле грузовик насмерть сбил 22-летнюю девушку-пешехода
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