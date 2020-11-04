Государственный символ нашла в урне гомельчанка и передала патрульному.
Было установлено, что флаг на одной из центральных улиц города сорвал мужчина. Видеонаблюдение показало, что он залез на уличный холодильник. Сломал древко, затем поднял полотнище с асфальта и бросил в мусорку.
Довольно быстро установили и личность хулигана. Им оказался 46-летний предприниматель.
– При общении с оперативниками мужчина выражался нецензурной бранью и предпринял попытку убежать из дома через запасной выход. Его задержали, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По факту надругательства над госсимволом возбудили уголовное дело. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле горожанин выбросил в урну государственный флаг – возбуждено уголовное дело
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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